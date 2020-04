Voetbalclub Eendracht Mazenzele-Opwijk schenkt voorraad chips aan sociale dienst Wim De Smet

22 april 2020

14u10 0 Opwijk Het bestuur van voetbalclub Eendracht Mazenzele-Opwijk (EMO) overhandigde zopas de voorraad chips en snoepjes aan de sociale dienst van de gemeente Opwijk.

“We kregen te horen dat steeds meer gezinnen moeite hebben om rond te komen in deze coronacrisis”, meldt clubvoorzitter Mario Matthijs. “Daarom beslisten we om al onze zakjes chips en snoepjes, die toch maar stof liggen vergaren, te schenken aan mensen die het nodig hebben. Net voor de lockdown hadden we nog een grote hoeveelheid chips besteld maar nu de kantine dicht is kunnen we die niet meer verkopen. Het gaat om zo’n dertig dozen chips, in alle verschillende smaken.”

De club vreesde de chips ook niet meer te kunnen verkopen. “Ook op chips en snoep staat een vervaldatum”, weet de voorzitter. “Maar aangezien we niet weten wanneer de kantine terug mag opengesteld worden, gaan we daar ook niet op wachten. De gastjes in kansarme gezinnen kunnen er dus maar geniet van hebben.”