Voedselagentschap reageert: "Landbouwbroers mogen wel voortdoen maar moeten zich wel aan de regels houden"

01 juni 2019

11u40 18 Opwijk De landbouwbroers Hubert en Louis Robberechts uit Opwijk mogen van het voedselagentschap toch groenten blijven verkopen, als ze zich tenminste registreren en de spelregels volgen. “Maar dat lukte blijkbaar niet”, zegt woordvoerder Koen De Roover van het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

Landbouwers Hubert (79) en Louis Robberechts (82), die bekend werden dankzij het Vier-programma ‘Don’t Worry Be Happy’, zijn er het hart van in. Deze week maakten ze bekend dat hun ouderwets landbouwbedrijfje ophoudt te bestaan. De reden: de broers werden overstelpt met boetes van het voedselagentschap, goed voor een totaal van 1.560 euro. “We kregen een boete omdat we op onze groentebakken niet de naam en de oorsprong van onze groenten hadden vermeld”, zegt Hubert. “En de inspecteurs vonden ook dat ons erf onvoldoende was opgeruimd. Het is toch wel triestig. Plots mogen we aan niemand nog groenten verkopen, of we krijgen nog maar eens een zware boete. Dus stoppen we ermee.”

Wachttijden

Maar volgens het FAVV mogen de broers wel degelijk groenten blijven kweken en verkopen. “Maar er gelden enkele spelregels en daar wilden ze niet aan voldoen”, zegt woordvoerder Koen De Roover. “Onze controleurs hebben gemerkt dat de concentratie en de wachttijden van de gewasbeschermingsmiddelen niet gerespecteerd werden. Ook de hygiëne en de traceerbaarheid liet te wensen over. Er was een probleem met ongedierte en met het correct en hygiënisch bewaren van producten. Dat mogen we niet tolereren.”

De boetes zijn er volgens het FAVV ook niet gekomen na één bezoekje. “Al meer dan een half jaar voeren we daar controles uit en hebben we een opeenstapeling van overtredingen vastgesteld. Onze mensen waren ook bereid om hen te helpen en te ondersteunen zodat ze met alles in regel waren. Maar dat is niet gelukt.”

Spelregels

Intussen krijgen de landbouwbroers steun van heel wat televisiekijkers die hen willen helpen om de boetes te betalen. Maar de boetes alleen, zijn het probleem niet. “Een gewone particulier die sla kweekt in zijn moestuin, mag die ook verkopen. Maar de broers zijn actief op een niveau waar andere spelregels gelden. Vergelijk het met autorijden. Wie met de auto rijdt, moet een rijbewijs hebben en de verkeersregels respecteren. Dat geldt ook voor mensen die aan landbouw doen.”

