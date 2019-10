VKO vindt dan toch nog leerkracht Frans: “Het mirakel is gebeurd” WDS

18 oktober 2019

16u30 0 Opwijk De directie van het VKO heeft dan toch nog een kandidaat-leerkracht gevonden om dit schooljaar Frans te geven. De nieuwe leerkracht werd gevonden na een noodkreet van directeur Tom Van Buggenhout op HLN.be.

“Behoudens een mirakel zullen honderd leerlingen van het vijfde jaar dit schooljaar geen Frans krijgen”, liet de directeur vorige week noteren. Het mirakel is intussen gebeurd. Vandaag bereikte de school een akkoord met een 52-jarige man uit Mazenzele die vanaf maandag Frans geeft aan de leerlingen van het vijfde middelbaar. “We hebben na mijn oproep nog enkele kandidaturen binnengekregen”, zegt Tom Van Buggenhout. “Maar uiteindelijk voldeed niet iedereen aan de vereisten. Onze nieuwe leerkracht Frans is iemand die een opleiding als vertaler-tolk achter de rug heeft. Hij is dus de geknipte figuur. Hij zal de juf Frans vervangen tot haar zwangerschap achter de rug is. Zowel de school als de ouders en de leerlingen zijn opgelucht dat er toch nog een oplossing is gevonden voor dit probleem.”