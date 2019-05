VIDEO. Landbouwbroers mogen van voedselagentschap geen groenten meer verkopen: “Dit is zo triestig” Wim De Smet

31 mei 2019

13u55 0 Opwijk De broers Hubert en Louis Robberechts uit Opwijk mogen van het Federaal Voedselagentschap geen groenten meer verkopen. De twee landbouwbroers werden in Vlaanderen bekend dankzij het Vier-programma ‘Don’t Worry Be Happy’. “We begrijpen het allemaal niet”, zucht Hubert terwijl broer Louis in het ziekenhuis herstelt van een heupbreuk. Intussen willen veel kijkers hen helpen om de boetes te betalen.

Wie het eeuwenoude hoevetje van Hubert (79) en Louis Robberechts (82) binnen wandelt, waant zich in het Vlaanderen van honderd jaar geleden. Boerenpsalm van Felix Timmermans, maar dan in het echt. De kippen en hun kuikens lopen hier nog vrij rond, in het oog gehouden door een schriele kat die de muizen en ratten moet opruimen. Of haar dat lukt, is nog maar de vraag want het erf is gevuld met oude spullen, houten paletten en hoekjes vol rommel. De sobere bestelwagen en een afgeleefde tractor zijn de enige symbolen van de wereld die we vandaag kennen.

Hubert en Louis wonen hier hun hele leven al. Ze groeiden hier op en namen al op jonge leeftijd het werk op de boerderij over. De nieuwe tijd, voor hen hoeft het allemaal niet. De broers leven nog altijd zoals vroeger. Die authentieke maar opmerkelijke levensstijl ontging ook de televisiemakers van Vier niet en het leven van Hubert en Louis werd uitvoerig getoond aan televisiekijkend Vlaanderen.

Bieten

Was dat de reden dat de inspecteurs van het voedselagentschap de boerderij aan een strenge controle onderwierpen? Feit is: de voorbije weken en maanden werden Hubert en Louis overstelpt met boetes. “Eerst kregen we een boete van 780 euro”, vertelt Hubert. “De inspecteurs waren op de boerderij gekomen en stelden hier een hoop overtredingen vast. De bieten, die in een houten bak op het erf staan, mochten daar zogezegd niet worden opgeslagen. Ook een baal hooi voor de paarden stond niet op een correcte plaats. Maar we kunnen dat hooi toch moeilijk in het midden van de straat zetten he?”

Kort nadien volgde nog een tweede boete van 480 euro. “Die boete hebben we gekregen omdat we op onze groentebakken niet de naam en de oorsprong van onze groenten hadden vermeld”, vervolgt Hubert. “Bon, wij wisten dus niet dat dat verplicht was. Mijn broer ging met de groenten altijd naar de vroegmarkt in Brussel. Dat mogen we dus voortaan niet meer doen.”

Houtkachel

Intussen volgde nog een derde boete, deze keer eentje van 300 euro. “Tijdens een nieuwe controle vonden de inspecteurs dat ons erf onvoldoende was opgeruimd”, luidt het. “Hier liggen inderdaad stapels paletten, maar die gebruiken we om het huis te verwarmen. Wij hebben geen centrale verwarming, alleen een houtkachel. Als we die paletten moeten verwijderen, kunnen we ook onze kachel niet meer aansteken.”

Maar het ergste is, aldus Hubert, dat ze voortaan geen groenten meer mogen verkopen. “Dat is toch echt wel triestig. Ons hele leven lang hebben we hier groenten gekweekt. Aardappelen, ajuinen, courgettes, noem maar op... En plots mogen we die aan niemand nog verkopen. Als we toch nog naar de markt durven gaan, krijgen we opnieuw een zware boete. Dus is het allemaal voorbij. Wij hebben ons hele leven hard gewerkt. Wie had nu durven denken dat dit zo zou eindigen?”

Intussen springt Vlaanderen voor hen in de bres. Zo werd er al een crowdfunding-actie opgezet die het volledig bedrag van 780 euro heeft binnengehaald. De inzamelingsactie leverde zelfs 100 euro extra op.

Ook Michel van den Brande stelde zich meteen kandidaat om de boete op zich te nemen, zo liet hij weten op Facebook. “Ik betaal die brave jongens hun volledige boete”, schreef hij.