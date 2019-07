VIDEO. 11 juli-viering verrast: niet alleen Jelle Cleymans maar ook Jonas Van Geel en Clara Cleymans op podium WDS

11 juli 2019

08u55 0 Opwijk De bezoekers van de 11 juli-viering in Opwijk werden gisteravond verrast met extra optredens van Jonas Van Geel en Clara Cleymans.

Eigenlijk stond alleen een optreden van Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s op het programma voor de jaarlijkse 11 juli-viering. Cleymans zou een selectie van Vlaamse chansons brengen van onder meer Will Tura, Paul Severs en Willy Sommers. Groot was de verbazing toen niet alleen Jelle zelf maar ook zijn zus Clara, zwanger van een tweede kindje, achter de microfoon verscheen. En even later kwam ook Jonas Van Geel het podium ook gelopen voor enkele ambiance-nummers.

Zo kregen de bezoekers een gratis optreden om u tegen te zeggen. Het concertje vond plaats in de Arena in het park van het Hof Ten Hemelrijk.