Verkeersdag voor leerlingen van VKO Middenschool WDS

13 september 2019

11u55 1 Opwijk De 389 leerlingen van de VKO Middenschool in Opwijk leren vandaag de gevaren op de openbare weg kennen tijdens de verkeersdag.

Tijdens deze verkeersdag wordt het accent gelegd op praktische oefeningen. Zo krijgen alle leerlingen nog eens een herhaling van de levensbelangrijke verkeersregels. Dankzij de tolwagen kunnen ze kennis maken met het nut van de veiligheidsgordel.

“Met een echte busevacuatie en uitleg over de dode hoek hopen we onze leerlingen ook in die situaties beter voor te bereiden op het dagelijkse verkeer”, zegt directrice Anja Haverals. “Specialisten komen hen tegelijk ook uitleggen hoe ze hun fiets moeten onderhouden. Zo leren ze een ketting opleggen en smeren, het zadel aanpassen of en fietsband repareren.”

Naast fietscontroles, fietsbehendigheidstesten en een ‘levensechte oefening’ van een verkeersongeluk in de wijk Konkelgoed krijgen de leerlingen van het tweede jaar ook de kans om hun opgedane ervaring in de praktijk om te zetten tijdens een individuele fietstocht doorheen Opwijk. “En in een heuse crashtest herhalen we nogmaals het belang van een autogordel”, besluit de directrice.