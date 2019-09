Uitslaande brand verwoest schrijnwerkerij in Opwijk: brandweer massaal ter plaatse Tom Vierendeels

22 september 2019

01u05 30

Bij schrijnwerkerij Van Rossem vlakbij de Leirekensroute in Opwijk is vannacht brand uitgebroken in een opslagplaats. Het vuur ontstond rond middernacht. Brandweerkorpsen rukten massaal ter plaatse om de vlammen te bestrijden maar omdat het vuur zo hevig is hebben de brandweermannen alle moeite om de brand onder controle te krijgen. Het is ook niet duidelijk of er gewonden zijn. Ook over de oorzaak van de brand is voorlopig niets bekend. Later volgt meer nieuws.