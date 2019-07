Tweedehandskledij in de kringwinkels wordt nog goedkoper Bart Kerckhoven

02 juli 2019

16u38 2 Opwijk Voortaan worden er in de Kringwinkels in Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw, Halle, Dilbeek en Zellik eenheidsprijzen gehanteerd voor textiel. Een t-shirt kost 1,5 euro, een sportbroek heb je voor 2 euro en een jurk zal 4 euro kosten.

Door het nieuw Vlaams maatwerkdecreet hebben sociale werkplaatsen zoals de Kringwinkel aanpassingen doorgevoerd. In de praktijk betekent dit dat er vooral vereenvoudigd werd. “We hebben bekeken hoe we onze sorteerprocessen kunnen vereenvoudigen”, aldus woordvoerster Ingrid De Roo van de ViTeS-groep die verschillende kringwinkels in onze streek beheert. “ De prijszetting is het einde van de sorteerketting en ook daar hebben we moeten ingrijpen met eenheidsprijzen als gevolg. Er kan niet alleen makkelijker maar ook meer geproduceerd worden. Een absolute must als je weet dat er op één jaar tijd 10 procent meer kleding ingezameld werd door de groep. In 2018 werd er zo zelfs 2.100.000 kilo ingezameld.

De prijzen zakken maar door meer te kunnen produceren wordt het aanbod groter en zullen er meer stuks verkocht moeten worden volgens ViTeS en dat komt dan weer de consument goed uit die lagere prijzen mag verwachten. Kringwinkels moeten 65 procent van hun werkingsmiddelen zelf verdienen. “Dit halen we grotendeels uit de verkoop in onze winkels” zegt Luc Daelemans, directeur Kringwinkels ViTeS. “Om de sociale tewerkstelling niet te hypothekeren zullen er dan ook meer stuks moeten verkocht worden.”