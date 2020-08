Trouwe stamgast van minstens vier cafés blijkt besmet met corona: Opwijk roept cafébazen op zich te laten testen Bart Kerckhoven

18 augustus 2020

11u14 6 Opwijk Het gemeentebestuur van Opwijk roept de cafébazen in de gemeente op om zich vrijwillig te laten testen op het coronavirus. Een persoon die besmet is zou er verschillende cafés bezocht hebben. Het gemeentebestuur van Opwijk roept de cafébazen in de gemeente op om zich vrijwillig te laten testen op het coronavirus. Een persoon die besmet is zou er verschillende cafés bezocht hebben. De uitbaters van café Kevers besloten vorige week al op eigen initiatief en na overleg met hun dokter om tijdelijk te sluiten.

“We kunnen de cafébazen niet verplichten”, zegt burgemeester Albert Beerens (Open Vld). “Maar als ze zich laten testen is iedereen wel zeker natuurlijk. De persoon in kwestie is in verschillende cafés geweest en kwam ook in contact met verschillende andere klanten. We kunnen niets uitsluiten.”

De huisartsen worden ingeschakeld om de testen af te nemen. Zo blijft ook de privacy van iedereen gegarandeerd. “Als gemeentebestuur kunnen we wel inzicht krijgen in de regionale spreiding van het virus”, zegt burgemeester Beerens nog. “Maar we mogen niet weten met welke personen een besmette inwoner in contact kwam. Dat maakt het wat moeilijker om het in kaart te brengen. Daarom doen we dus deze oproep naar de cafébazen.”

In Opwijk zijn een twintigtal cafés. Het gemeentebestuur zal de kosten van de tests betalen.