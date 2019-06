Tot 50 maanden cel voor vier inbrekers WHW

26 juni 2019

16u28 0 Opwijk Drie Noord-Afrikaanse inbrekers zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 48 en 50 maanden. Het trio werd opgepakt nadat verschillende buurtbewoners de politie hadden verwittigd. Zelf ontkenden ze elke betrokkenheid.

In de nacht van 28 op 29 oktober kreeg de lokale politie een reeks noodoproepen uit dezelfde buurt in Opwijk. Verschillende buurtbewoners waren wakker geworden van het geluid van inbrekers en hadden de politie verwittigd. Eenmaal ter plaatse merkten de agenten vier mannen op, die op de loop gingen. Even later konden met enige moeite toch drie verdachten onderschept en ingerekend worden.

Verschillende buurtbewoners herkenden minstens één of twee van hen nadien als de inbrekers die ze gezien hadden. In één woning werden ook bloedsporen aangetroffen, die van één van de opgepakte verdachten afkomstig waren. Het drietal werd uiteindelijk verantwoordelijk gehouden voor drie inbraken en vier pogingen, waarvan de buit soms bijzonder schamel was. Soms ging het zelfs over niet meer dan wat appels en flessen drank.Twee beklaagden werden veroordeeld tot 48 maanden cel en de derde, die zich ook hardhandig had verzet tegen zijn arrestatie, kreeg 50 maanden cel.