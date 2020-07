Tien coronabesmettingen in Opwijk, waarvan vier in één gezin: “Politie zal extra controleren”



Wim De Smet

20 juli 2020

17u15 0 Opwijk Het aantal coronabesmettingen in Vlaams-Brabant ligt nergens zo hoog als in Opwijk. Tien mensen zijn er momenteel besmet met het virus. “We zullen extra controles laten uitvoeren door onze politiemensen”, meldt burgemeester Albert Beerens (Open Vld).

Opwijk telt 14.547 inwoners en 10 van hen zitten momenteel thuis in quarantaine. “Onze cijfers liggen hoger maar dat komt vooral omdat we met 4 besmettingen binnen eenzelfde gezin zitten”, zegt burgemeester Beerens. “Die mensen zitten momenteel in quarantaine en onze politiediensten controleren of zij zich ook houden aan de regels. Maar door die vier mensen binnen hetzelfde gezin, zitten we wel meteen met een hoger cijfer dan alle andere gemeenten rondom ons.”

Beerens heeft de politie daarom gevraagd om extra controles uit te voeren. “We stellen vast dat veel mensen de regels minder strikt toepassen”, zegt hij. “In de restaurants bijvoorbeeld dragen de obers wel degelijk een mondmasker, maar doet men dat ook in de keuken van die horecazaken? Eenzelfde verhaal op de wekelijkse markt. De mensen houden zich meestal wel aan de regels. Maar een markt is ook een ontmoetingsplaats. Als mensen hun vrienden zien, wordt vaak al eens vergeten om de nodige afstand te bewaren.”

Nieuwe maatregelen

Beerens houdt woensdagochtend beraad met zijn schepenen. Mogelijk worden tijdens die bijeenkomst nieuwe maatregelen genomen die specifiek van toepassing zijn in Opwijk. “Buurgemeente Merchtem heeft intussen al het mondmasker verplicht tijdens de wekelijkse markt”, weet Beerens. “Ikzelf ben ook voorstander van die maatregel. We zullen ook de lijst met evenementen eens overlopen.”

Opwijk is met 10 besmettingen op 14.547 inwoners de koploper in Vlaams-Brabant. Ook faciliteitengemeente Linkebeek scoort slecht met 3 besmettingen op 4.671 inwoners. In Grimbergen, dat 37.542 inwoners heeft, werden dan weer 9 besmettingen vastgesteld.