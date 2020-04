Spooroverwegen in Opwijk verdwijnen en worden vervangen door auto- en fietstunnels Wim De Smet

17u40 0 Opwijk Spoorwegbeheerder Infrabel wil de komende jaren vijf spooroverwegen sluiten op het grondgebied van Opwijk. De overwegen in het centrum worden onder meer vervangen door een tunnel onder de spoorlijn, in het verlengde van de Beekveldstraat.

Opwijk wordt doorkruist door de spoorlijn L60 tussen Brussel en Dendermonde en telt vijf spooroverwegen: in de Fabriekstraat, de Broekstraat, de Bolstraat, de Steenweg op Lebbeke en de Klei. Die moeten in de toekomst dus dicht en worden vervangen door twee fietstunnels en twee autotunnels. Volgens de huidige plannen komen de autotunnels in de Beekveldstraat en aan de Klei. Ter hoogte van de Fabriekstraat wordt een fietstunnel aangelegd en aan de Foksveldstraat wordt de fietstunnel vernieuwd.

“Voor het sluiten van de overwegen in het centrum, aan de Broekstraat en de Fabriekstraat, wou Infrabel oorspronkelijk een tunnel met beperkte breedte aanleggen”, zegt schepen van Mobiliteit Inez De Coninck (N-VA). “Maar zo’n smalle tunnel zou allesbehalve ideaal zijn en bovendien zouden de bewoners van Broekstraat en Asbeekweg volledig afgesloten zijn van Opwijk-centrum. Dus hebben we vanuit de gemeente gevraagd om een autotunnel te voorzien in het verlengde van de Beekveldstraat en een fietstunnel in de Fabriekstraat. We denken dat dit de mobiliteit en leefbaarheid in het centrum ten goede komt.”

“Fietsers kunnen dan via een autovrije tunnel rechtstreeks naar het centrum fietsen en de auto’s rijden via een nieuwe weg die uitkomt in de Beekveldstraat en vervolgens aansluit op de Ringlaan”, vervolgt De Coninck. “Op die manier kunnen we in de toekomst ook de hele zone rond de Ringlaan anders inrichten.”

De gemeente moet dan wel een nieuwe straat aanleggen tussen de Beekveldstraat en de tunnel onder de spoorweg en vervolgens vanaf de tunnel tot de Doorstraat en de Broekstraat. “Het eerste straatdeel komt in de projectzone Walleke te liggen”, vervolgt de schepen. “Het tweede traject behoorde vroeger tot de Fläkt-site maar die grond hebben we al gratis verkregen. Het deel tussen de Leirekensroute en de nieuwe weg moeten we nog verwerven.”

Wanneer de overwegen precies zullen sluiten, is nog koffiedik kijken. “De timing is onzeker”, vervolgt De Coninck. “Infrabel wou al lang de omgevingsvergunning aanvragen om de overwegen te sluiten, maar daar wordt momenteel nog over onderhandeld.”