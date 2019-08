Spéciale Belge van Brouwerij Affligem: “Op-Ale is een ‘sleeping beauty’, maar vroeg of laat ontwaakt die weer” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Opwijk De Speciale Op-Ale was decennialang de parel aan de kroon van brouwerij Affligem in Opwijk, de vroegere brouwerij De Smedt. Op-Ale is ondertussen echter een vergeten parel geworden en de productie bedraagt nog maar een fractie van het debiet aan Affligem-bieren dat de brouwerij verlaat. “Op-Ale is een ‘sleeping beauty’, maar vroeg of laat ontwaakt die weer”, meent meester-brouwer Ellen Mertens.

Op-Ale behoort tot het keurmerk Spéciale Belge, een groep amberkleurige bieren die zich onderscheiden door hun volle smaak, ondanks een laag alcoholgehalte. De eerste Op-Ale werd in 1935 op vat gestoken. “Het is een goede doordrinker, fijn gehopt, met een alcoholpercentage tussen 5 en 5,2 procent”, weet Ellen Mertens. “Het bier won in 1951 een gouden medaille op de internationale beurs in Luxemburg. De Op-Ale sloeg onmiddellijk aan bij het publiek.”

Doorbraak en terugval

Maar de echte doorbraak van Op-Ale kwam er met de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. De brouwersfamilie kon toen Op-Ale verkopen op de stand van het Vaticaans paviljoen Civitas. Omdat de katholieke pers massaal mobiliseerde voor de Expo en voor een bezoek aan het paviljoen, werd het een riant succesverhaal voor Op-Ale. De verkoop steeg naar recordhoogtes. “Ik heb de tijd nog gekend dat Op-Ale het standaard cafetariabier was in de ministeries in Brussel”, gaat Ellen Mertens verder.

Toen ik hier in de jaren ’90 aan de slag ging, was het brouwvolume van Op-Ale groter dan dat van Affligem. Maar door de zware concurrentie van Palm hebben we het geweer van schouder veranderd Ellen Mertens

“Dat waren de absolute hoogdagen van Op-Ale. Maar nadien hebben de amberbieren een zware terugval gekend. Wij hadden dan ook nog eens af te rekenen met de concurrentie van Palm. Toen ik hier in de jaren ’90 aan de slag ging, was het brouwvolume van Op-Ale groter dan dat van Affligem. Maar door die zware concurrentie hebben we het geweer van schouder veranderd. De brouwerij is zich steeds meer op het brouwen van Affligem beginnen focussen. En dat was achteraf gezien ook de juiste keuze.”

Revival

De traditionele Op-Ale wordt nog altijd gebrouwen in Opwijk, maar slechts in kleine hoeveelheden. Het bier is vooral te vinden in Opwijk zelf en enkele buurgemeenten. “Toch geloof ik dat de verkoop van onze Op-Ale weer kan stijgen”, vertelt Ellen. “Op-Ale is een karaktervol bier. Het wordt gemaakt met gekleurde mouten en dat geeft het bier zo’n typische moutsmaak. Het is ook echt een bier dat door bierliefhebbers wordt gesmaakt. Eens komt de dag dat het opnieuw opgepikt wordt, daar ben ik zeker van.”

