Sociaal Restaurant van De Oase is opnieuw alle dagen open Wim De Smet

09 juli 2020

17u00 0 Opwijk Het sociaal restaurant in woonzorgcentrum De Oase heeft, net als de cafetaria, opnieuw de deuren geopend. Er mogen maximum 32 gebruikers per middag plaats nemen.

De heropening van het sociaal restaurant ging gepaard met een kermisactiviteit voor alle bewoners van het woonzorgcentrum. Zo kwam er onder meer een muzikant optreden en was er ook een smoutebollenkraam. “Normaal is er rond deze tijd van het jaar kermis in ons dorp”, weet voorzitter Peter Beerens. “Omdat die kermis niet mocht doorgaan, vonden we dat we een ander evenement moesten organiseren voor onze mensen.”

Het sociaal restaurant is dan wel opnieuw open, toch gelden er nog enkele belangrijke voorzorgsmaatregelen. Zo moeten de gebruikers hun handen ontsmetten bij het betreden en het verlaten van de zaal. Ook de beweegrichtingen doorheen de zaal moeten strikt gevolgd worden. Reservatie vooraf is verplicht. Het sociaal restaurant is 7 dagen 7 geopend.