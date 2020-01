Snelheidsduivel scheurt met 120 kilometer per uur door bebouwde kom in Droeshout WDS

21 januari 2020

16u15 0 Opwijk Bij een snelheidscontrole langs de Steenweg op Vilvoorde (N211) in Opwijk werd een bestuurder gevat die aan 120 kilometer per uur door de bebouwde kom scheurde.

De politiecontroles in het gehucht Droeshout vonden eind vorige week plaats en de resultaten werden nu bekendgemaakt. De snelheidsduivel mag zich opmaken voor een zware boete en de intrekking van zijn rijbewijs.

De politie voert overigens snelheids- en alcoholcontroles in de hele zone. Zo werd zondagnamiddag nog geflitst op de Brusselsesteenweg (N290) in Merchtem. 244 van de 294 bestuurders reden te snel. Op de Gentsesteenweg (N9) in Asse werd dan weer de snelheid van 122 wagens getest. Hier reden 10 bestuurders te snel.

