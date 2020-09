Snelheid op N47 wordt verlaagd: maximum 50 km/uur aan Leirekensroute



Wim De Smet

04 september 2020

09u15 4 Opwijk Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de snelheid op de Steenweg op Dendermonde (N47), ter hoogte van de Leirekensroute, verlagen tot 50 kilometer per uur.

De maatregel komt er op vraag van het gemeentebestuur. Vanaf 150 meter voor het kruispunt tot 270 er voorbij, wordt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur opgelegd. De Leirekensroute is een populaire fietsverbinding die dagelijks door honderden recreanten en scholieren wordt gebruikt. Zij moeten dan de drukke gewestweg kruisen en in het verleden gebeurden daarbij regelmatig ongevallen. “In afwachting van een infrastructurele oplossing werden door het AWV markeringen aangebracht om duidelijk te maken dat de fietser moet wachten om over te steken”, meldt de gemeente. “Tijdens de snelheidsmetingen, uitgevoerd door de politiezone AMOW, werd vastgesteld dat het wenselijk is de snelheid ter hoogte van het kruispunt te beperken tot 50 kilometer per uur. De snelheidsbeperking past eveneens in de maatregelen die het AWV nog wil treffen om het kruispunt veiliger te maken.”