School neemt deel aan YOUCA-dag: leerlingen bezoeken Vlaams parlement

18 oktober 2019

Opwijk Twee leerlingen van het zesde middelbaar van het VKO in Opwijk mochten deze week een dag doorbrengen in het Vlaams parlement.

Het bezoek maakte deel uit van de YOUCA-dag waaraan de school deelnam. Op deze dag gaan de leerlingen voor het goede doel aan de slag. Zo gingen er enkele leerlingen werken bij bedrijven van ouders, voetbalverenigingen, Amnesty International of een tuincentrum.

Brecht Janssens en Ente Longin gingen voor een dag aan de slag als parlementair medewerker van Vlaams parlementslid Inez De Coninck die vanaf 2021 ook burgemeester wordt in Opwijk. “We werden hartelijk ontvangen met een ontbijt en een rondleiding doorheen het hele gebouw”, vertelt het duo. “Zo kwamen we meer te weten over de geschiedenis en de leden van het parlement.”

In de voormiddag woonden ze een commissievergadering bij over het onderwijs, gevolgd door de plenaire vergadering in het federaal parlement. “Het was een dag om nooit te vergeten. We hebben heel wat bijgeleerd over de werking in het Vlaams parlement.”