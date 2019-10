Schepenen staan zitpenning af voor warme maaltijd Sociaal Huis WDS

09 oktober 2019

De leden van het schepencollege in Opwijk gaan hun zitpenning afstaan aan het Sociaal Huis. Met het geld worden warme maaltijden gemaakt voor inwoners die het moeilijk hebben.

Volgende week donderdag is het ‘Werelddag van verzet tegen Armoede’. Het Sociaal Huis in Opwijk vraagt daarom extra aandacht voor het project ‘Sociaal aan tafel’. Via dat project kunnen de mensen voor 7 euro een symbolische maaltijd kopen voor het sociaal restaurant. De maaltijd wordt dan anoniem geschonken aan iemand die het nodig heeft.

De leden van schepencollege hebben nu beslist om een deel van hun schepenwedde af te staan voor de aankoop van een of meerdere maaltijden. Het schepencollege hoopt dat meer mensen dat voorbeeld volgen.

Tijdens de gemeenteraad van 22 oktober zal aan de raadsleden gevraagd worden om ook 7 euro van hun zitpenning af te staan aan dit initiatief.