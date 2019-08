Ratten teisteren park van Hof Ten Hemelrijk en Borcht-plein: gemeentebestuur schakelt professionele verdelgingsfirma in Wim De Smet

07 augustus 2019

15u35 10 Opwijk Het park van het Hof Ten Hemelrijk en het polyvalente Borcht-plein in het centrum van Opwijk worden geteisterd door een rattenplaag. Om de dieren kwijt te raken, schakelt het gemeentebestuur een professionele verdelgingsfirma in.

De voorbije weken en maanden kwamen op de milieudienst tientallen meldingen binnen van omwonenden en parkbezoekers die de ratten hadden opgemerkt. “De klachten kwamen uit verschillende hoeken”, zegt schepen Wouter Van Driessche (N-VA), die het rattendossier naar zich toe trok. “Sommige mensen zagen de ratten uit de riool kruipen, anderen zagen ze dan weer gewoon op straat rond lopen. Daar willen we dus heel snel iets aan doen. De middeleeuwen zijn voorbij.”

Op de Borcht-site is water terug te vinden en daar voelen de ratten zich lekker. De site sluit ook naadloos aan op het park waar de dieren ook al makkelijk een schuilplaats kunnen vinden. En dan zijn er nog eendjes die door de mensen gevoederd worden met broodkruimels. Als de eenden het brood laten liggen, dan komen de ratten er op af Wouter Van Driessche

Het gemeentebestuur doet nu een beroep op professioneel bedrijf De Verdelger uit Knokke-Heist om de ratten te vangen of te vergiftigen. In eerste instantie maakt de gemeente 2.000 euro vrij. “We hebben met de specialisten een ronde gemaakt door het park en ze hebben vastgesteld dat de ratten op verschillende plaatsen actief zijn”, vervolgt Van Driessche. “Op de Borcht-site is water terug te vinden en daar voelen de ratten zich lekker. De site sluit ook naadloos aan op het park waar de dieren ook al makkelijk een schuilplaats kunnen vinden. En dan zijn er nog eendjes die door de mensen gevoederd worden met broodkruimels. Als de eenden het brood laten liggen, dan komen de ratten er op af.”

Lokaasdozen

De verdelingsfirma gaat nu op verschillende plaatsen lokaasdozen plaatsen. “Daarnaast worden er ook vallen ingezet zodat we de dieren kunnen vangen.”

De gemeente hoopt dat de rattenplaag snel ingedijkt wordt. “Het gespecialiseerde bedrijf krijgt vier maanden de tijd om het probleem aan te pakken”, luidt het. “Nadien gaan we de situatie analyseren en evalueren. Als de ratten niet verdwenen zijn, kunnen we die termijn nog eens verlengen.”

Het gemeentebestuur informeert de inwoners wel dat alleen de ratten op openbaar domein verdelgd worden. “Wie met ratten in de tuin zit, heeft de plicht om de dieren zelf te bestrijden.”