Provincie maakt 20.000 euro vrij voor uitbouw ‘witte dorp’ Mazenzele Wim De Smet

10 april 2020

14u45 0 Opwijk De provincie Vlaams-Brabant maakt 20.000 euro vrij voor de verdere aanplant, inrichting en herstel van kersenboomgaarden in Mazenzele. Het ‘witte dorp’ van weleer moet zo in de toekomst opnieuw realiteit worden.

De nieuw toegekende subsidie zit vervat in de derde fase van het landschapsproject Mazenzele. In de twee eerste fases werden al hoogstamfruitbomen en autochtone planten aangeplant, nestkastjes voor de steenuil geplaatst, een snoeicursus georganiseerd en een kersenboomwandeling in en rond Mazenzele ingericht.

De derde fase omvat de inrichting van een gemeentelijke belevingsboomgaard, de aanleg en inrichting van vier nieuwe kersenboomgaarden en het beheer van oude kersenboomgaarden. Op de gemeentelijke fruitboomgaarden aan het Kravaalbos werden intussen al duurzame zitbanken geplaatst en bijkomende kersenbomen aangeplant. Ook een wilgenhut en een bijenhotel zagen er het licht.

Mazenzele genoot decennialang bekendheid als het ‘witte dorp’ omwille van de witte bloesems van de kersenboomgaarden tijdens de lenteperiode.