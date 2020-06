Parking van Flight 90 opent vanaf vrijdag als zomerbar Flight Del Mar Wim De Smet

29 juni 2020

16u20 0 Opwijk De parking van discotheek Flight 90 in Opwijk heropent vrijdag de deuren als zomerbar Flight Del Mar. “De discotheken moeten dichtblijven, dus is dit ons alternatief voor de zomer", zegt zaakvoerder Klaas De Coster.

Het zijn moeilijke tijden voor uitbaters van discotheken. Door de coronamaatregelen moeten zij hun deuren gesloten houden waardoor de inkomsten opdrogen. Maar niet iedereen blijft bij de pakken zitten. Op de parking van Flight 90 in Opwijk is een aannemer druk in de weer met het vervaardigen van banken en tafeltjes uit houten pallets. Vrijdag opent hier de zomerbar Flight Del Mar.

“Normaal zouden we in april de tiende verjaardag hebben gevierd van de Flight", vertelt zaakvoerder Klaas De Coster (37). “Maar de uitbraak van het covid-virus heeft alles in de war gestuurd. Onze zaak is nu dicht. We horen dat we in september zouden mogen heropenen, maar eerlijk? Ik ben bang dat dat niet het geval zal zijn. Als er een tweede uitbraak van de ziekte komt, zullen de dancings dicht moeten blijven. Terecht, overigens.”

De discotheek mag dan wel dichtblijven, een zomerbar kan wél nog. “We hebben de locatie, we hebben de know-how”, vervolgt Klaas. “Ieder jaar werken we samen met de zomerbar Zanzibar in Merchtem. Ook die werd intussen afgeblazen. Omdat veel van onze klanten vragende partij zijn voor een tof zomerevenement, hebben we beslist om dit eens te proberen.”

Tientallen ton zand

Intussen werden tientallen tonnen zand, goed voor vier opleggers, op de parking gelegd. “Tel daar ook nog een oplegger hout bij om de zitbanken te maken”, vervolgt Klaas De Coster. “We gaan het hier gezellig maken. De discotheek zal wel nog gebruikt worden om de drankjes een plaats te geven. De koelkasten van binnen blijven we gebruiken.”

Flight Del Mar gaat vrijdagavond van start. “Het is onze bedoeling om iedere vrijdag en zaterdag te openen. Normaal organiseren we ieder jaar ook een barbecue voor de buren in de straat. Die barbecue wordt nu vervangen door een pasta-avond. De buren krijgen donderdag de primeur. Vanaf vrijdag mag iedereen binnen.”

Flight Del Mar biedt plaats aan zeker 250 mensen. “En we gaan werken met vaste bubbels”, luidt het. “We hebben tafeltjes voor groepen van 2 tot 4 mensen, voor groepen van 4 tot 6 mensen en voor groepen tot 10. En we gaan alleen open als de weersomstandigheden dat toelaten. Bij slecht weer, blijven we dicht.”