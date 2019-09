Park van Hof Ten Hemelrijk is herschapen in een modderpoel: scholenveldloop geannuleerd Wim De Smet

26 september 2019

11u55 13 Opwijk De jaarlijkse scholenveldloop in Opwijk, die normaal morgenmiddag zou plaatsvinden, wordt geannuleerd. Het Park van Hof Ten Hemelrijk is door de langdurige regenval immers een modderpoel geworden.

Het college van burgemeester en schepenen besliste zopas om de scholencross te schrappen omdat de weersomstandigheden zo slecht zijn. De scholenveldloop zou normaal morgenmiddag (vrijdag) vanaf 13 uur plaatsvinden in het park van het Hof Ten Hemelrijk. Alle leerlingen van de verschillende lagere scholen zouden er aan deelnemen. “Maar door de overvloedige regen van de voorbije dagen is een scholenveldloop niet verantwoord”, meldt burgemeester Albert Beerens (Open VLD). “Het park van het Hof ten Hemelrijk is altijd al een relatief drassig terrein geweest. De regen, die ook vandaag en morgen zou vallen, maakt het alleen maar erger. We konden ook niet wachten tot morgenmiddag om deze beslissing te nemen.”

Wanneer de scholenveldloop uiteindelijk wel zal doorgaan, is nog niet geweten. Voorlopig werd geen vervangdatum gepland.

