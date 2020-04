Overname van 't Schoolhuis door VKO wordt jaar uitgesteld Wim De Smet

14u30 2 Opwijk De geplande overname van de gemeenteschool ’t Schoolhuis door het Vrij Katholiek Onderwijs (VKO) gaat voorlopig niet door.

De overdracht zou normaal dinsdag moeten afgerond zijn maar de raad van bestuur van het VKO en het gemeentebestuur bereikten uiteindelijk geen akkoord. “We zijn in tijdsnood gekomen”, zegt Iwein Van Driessche, voorzitter van de beheerraad van het VKO. “Aangezien 31 maart de uiterste datum was om de overname bekend te maken bij de Vlaamse administratie, wordt alles nu een jaar uitgesteld.”

Volgens oppositiepartij CD&V is er echter meer aan de hand. “Het bekendmaken van de overdracht was voorbarig omdat het financiële luik nog niet besproken was”, laat de partij weten. “Ook vanuit het gemeenschapsonderwijs kwam er kritiek. Blijkbaar wil het gemeentebestuur nu toch ook gesprekken opstarten met het gemeenschapsonderwijs. Een overdracht tegen 1 september lukt alvast niet meer. In dit dossier heeft de meerderheid fout en verkeerd gecommuniceerd.”

’t Schoolhuis telt 120 leerlingen en is een secundaire school voor buitengewoon onderwijs. Het VKO heeft ook een school voor buitengewoon onderwijs maar die biedt compleet andere richtingen aan.