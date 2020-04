Opwijkse tachtigplussers krijgen telefoontje met de vraag of ze hulp nodig hebben Wim De Smet

02 april 2020

15u35 0 Opwijk De sociaal assistenten van het OCMW in Opwijk gaan deze week alle alleenstaande tachtigplussers even opbellen om te vragen of ze hulp nodig hebben.

Door de coronacrisis en de bijhorende lockdown is het voor veel bejaarde mensen niet eenvoudig om nog bezoek te ontvangen. Het OCMW wil daarom de oudere mensen telefonisch contacteren. “Tijdens het telefoongesprek wordt onder meer gevraagd of alles in orde is en of er hulp nodig is, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen of om het vuilnis buiten te zetten”, klinkt het. “Ook wordt er gepolst naar leesinteresses en de doorstroming van informatie. Alle vragen worden geregistreerd en oplossingsgericht beantwoord.”

De vrijwilligers die zich meldden via het vrijwilligersplatform ‘Opwijk Helpt!’ gaan nadien langs bij mensen die hulp vragen of bij diegenen die niet telefonisch bereikt werden. Nadien volgt nog een tweede of meerdere belrondes. Bewoners van woonzorgcentra worden niet opgebeld omdat zij omringd worden door het verzorgend personeel van hun verblijfplaats.