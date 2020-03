Opwijkse cultuurschepen speelt en zingt ‘You’ll never walk alone’: “Om mensen te bedanken voor hun inzet” Wim De Smet

20 maart 2020

Opwijk Cultuurschepen Jan Couck uit Opwijk heeft een video opgenomen waarin hij 'You'll never walk alone' zingt. Couck begeleidt zichzelf daarbij op de piano.

Jan Couck (53) is dirigent van de harmonie De Herleving in Opwijk, maar op tijd en stond smeert hij zelf ook eens de stembanden. Ook tijdens de coronacrisis is dat het geval. “Ik wou met het liedje gewoon alle mensen bedanken zich vandaag hard inzet voor iedereen”, vertelt hij. “Op het gemeentehuis denk ik dan vooral aan het managementteam en de ICT-diensten. Zij hebben deze week haast dag en nacht gewerkt om die crisis in goede banen te leiden.”

“Daarnaast is het liedje ook een opsteker voor al onze inwoners en voor de vele mensen in de zorgsector. Ik zing al eens graag een liedje. Dus dacht ik: waarom blikken we dat niet even in op video?”

Jan is beroepsmuzikant. Hij werkte als trompettist onder meer voor de Vlaamse opera. En hij gaf ook muziekles in internationale scholen. “Maar ik was ook actief in het gospelkoor dus dat zingen zit er bij mij wel een beetje in.”

Voor de opname van zijn liedje nam Jan plaats achter de digitale piano van de parochiekerk in Mazenzele.