Opwijk schaft traditioneel nieuwjaarsvuurwerk af (en vervangt het door diervriendelijk spektakel) Wim De Smet

20 november 2019

15u00 12 Opwijk Het gemeentebestuur van Opwijk gaat vanaf volgend jaar het traditionele vuurwerkspektakel voor Nieuwjaar afschaffen. De maatregel moet de titel van diervriendelijke gemeente kracht bijzetten.

Het nieuwjaarsvuurwerk wordt in de toekomst vervangen door een diervriendelijk vuurwerk met muziek en lasershow. De gemeente maakt voor het evenement 3.025 euro vrij. “We hopen dat de inwoners ons volgen en het verbod op vuurwerk tijdens de eindejaarsdagen ook zullen respecteren”, zegt schepen voor Dierenwelzijn Inez De Coninck (N-VA). “Daarnaast gaan we ook de pony’s op de zomerkermis verbieden. Voor de komende winterkermis moeten we nog onderzoeken of het contractueel mogelijk is om de pony’s te verbieden.”

In het verleden besliste Opwijk ook al om zwerfkatten gratis te steriliseren. De sterilisaties verlopen via de lokale dierenartsen.