Opwijk niet langer in gevarenzone: aantal coronabesmettingen daalt Wim De Smet

29 juli 2020

16u20 0 Opwijk De gemeente Opwijk bevindt zich niet langer boven de alarmdrempel van coronabesmettingen. Het aantal nieuwe besmettingen is gedaald van 7 naar 2.

Tot begin deze week was Opwijk de zwaarst getroffen gemeente van Vlaams-Brabant wat het aantal nieuwe coronabesmettingen betreft. Intussen zakte het aantal nieuwe vaststellingen opnieuw tot 2. “En dat is goed nieuws”, meldt burgemeester Albert Beerens (Open Vld). “Nochtans hebben we als gemeentebestuur zelf weinig verdienste aan die daling. We hebben vorige week wel nog extra veiligheidsmaatregelen genomen, maar de resultaten daarvan kunnen we pas binnen 2 of 3 weken zien.”

Dat Opwijk de alarmdrempel overschreed, had volgens Beerens vooral met toeval te maken. “We hadden de pech dat we hier plots met 5 besmettingen binnen één familie kregen te maken”, zegt hij. “Daarnaast waren ook nog 2 andere mensen besmet. Onze gemeente telt net geen 15.000 inwoners, wat niet zo veel is. Met 7 nieuwe besmettingen kom je dan automatisch boven de gevarendrempel uit.”

Volgens Beerens waren de rode cijfers van vorige week dan ook zwaar overroepen. “Kijk, als er vandaag in Opwijk een inbraak gebeurt en morgen wordt een tweede inbraak vastgesteld, dan zou je kunnen stellen dat het aantal inbraken met 100 procent is gestegen”, luidt het. “Maar dat is natuurlijk de wet van het grote getal. Die cijfers waren dus zeer overdreven en schetsten een vertekend beeld.”

De burgemeester en zijn schepencollege komen donderdagochtend opnieuw samen om de maatregelen van de voorbije week te evalueren.