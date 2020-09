Opwijk lanceert Sport-Na-Schoolpas voor leerlingen Wim De Smet

10 september 2020

13u00 2 Opwijk Het gemeentebestuur van Opwijk lanceert de Sport-Na-Schoolpas. Met die pas kunnen leerlingen van de secundaire scholen deelnemen aan verschillende sportactiviteiten in Opwijk en omgeving.

De initiatiefnemers mikken op twee periodes om aan sport te doen. Periode 1 loopt van 21 september tot 22 januari volgend jaar, met uitzondering van de herfst- en kerstvakantie. De tweede periode loopt van 25 januari tot en mei 28 mei, met uitzondering van de krokus- en paasvakantie.

Wie een SNS-pas wil kopen moet zich registreren via www.sportnaschool.be. Voor één periode betaal je 30 euro, voor twee periodes is dit 45 euro. Bovendien kan een deel van het inschrijvingsgeld teruggekregen worden via de ziekteverzekering. De SNS-pas is niet geldig tijdens weekends, wettelijke feestdagen en schoolvakanties. Voor sommige activiteiten die eenmalig of beperkt zijn in aantal, is het soms noodzakelijk dat leerlingen vooraf inschrijven.