Opwijk krijgt tweede afvalstraatje WDS

26 september 2019

13u22 2 Opwijk Nadat eerder al een afvalstraatje werd aangelegd op de parking van de gemeentelijke feestzaal in Mazenzele, gaat het gemeentebestuur een tweede exemplaar installeren in het straatje tussen de gemeenteschool De Boot en de sporthal, in het centrum van Opwijk.

Een afvalstraatje bevat drie ondergrondse containers waar de inwoners papier, karton, glas en huisvuil kunnen deponeren. Het dumpen van glas en papier is gratis maar voor het huisvuil moeten de inwoners een toegangsbadge aanvragen. Zo’n badge kost 10 euro, inclusief 2 gratis beurten, en is aan te vragen bij intercommunale Intradura. De inwoners moeten dan hun gegevens via e-mail doorsturen. Van zodra de betaling gebeurd is, ontvangen ze de kaart.

De afvalstraatjes werden eerder ook al in buurgemeente Asse geïntroduceerd. De nieuwe afvalstraat in Opwijk wordt nog dit jaar geplaatst.