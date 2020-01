Opwijk krijgt extra subsidie voor herinrichting terreinen Bunderstraat en Kouterbaan WDS

08 januari 2020

Opwijk Het gemeentebestuur van Opwijk gaat de terreinen in de Bunderstraat en de Kouterbaan herinrichten tot aantrekkelijke rust- en speelplekken.

Opwijk kan de herinrichting betalen dankzij een subsidie van 51.577 euro van minister van leefmilieu Zuhal Demir (N-VA). Bij de heraanleg van beide terreinen zal de gemeente ook rekening houden met de wensen van de omwonenden. Daarom wordt een participatietraject opgestart waarbij zowel buurtbewoners als jeugdverenigingen hun zegje kunnen doen. “Voor ons is het belangrijk om de openruimte in het centrum van Opwijk te beschermen en te verfraaien”, meldt schepen Inez De Coninck (N-VA), bevoegd voor leefmlieu. “De Vlaamse Overheid wil projecten ondersteunen die zorgen voor meer bereikbare en toegankelijke natuur in de nabijheid van mensen. De terreinen in de Bunderstraat en de Kouterbaan bevinden zich ook vlakbij de populaire Leirekensroute.”