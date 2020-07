Opwijk gaat op zoek naar ‘duurzame helden’ Wim De Smet

03 juli 2020

Opwijk Het gemeentebestuur van Opwijk zoekt mensen die zich met armoede, gezondheid, milieu, onderwijs of gelijkheid bezighouden. Ze wil hen bekronen tot 'duurzame helden'.

Op 25 september 2020 viert de hele wereld de vijfde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken tegen 2030. Samen met tientallen andere Vlaamse steden en gemeenten viert Opwijk die verjaardag een hele week lang. “We zoeken Opwijkse burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere groepen die op hun manier bijdragen aan een duurzame samenleving”, luidt het bij de milieudienst. “Zij worden de lokale gezichten van de 17 mondiale doelstellingen. Want duurzame actie is cruciaal. Dat heeft de corona-epidemie meer dan ooit duidelijk gemaakt.”

Kandidaat-helden kunnen hun kandidatuur insturen via duurzamehelden@opwijk.be. De inwoners kunnen ook de namen van andere mensen doorgeven.