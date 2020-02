Opwijk controleert inhoud huisvuilzak: slechts helft van de inhoud hoort thuis in restafvalzak Wim De Smet

23 februari 2020

18u00 0 Opwijk De inwoners van Opwijk stoppen nog te veel recycleerbaar afval in de restafvalzak. Dat blijkt uit een steekproef op 60 restafvalzakken.

Intercommunale Intradura controleerde in december vorig jaar 60 willekeurige rest-afvalzakken op hun inhoud. “Het afval in deze zakken werd gesorteerd over ver-schillende fracties zoals restafval, PMD, papier, plastics, textiel en glas”, zegt milieu-schepen Inez De Coninck (N-VA). “Uit de analyse blijkt dat er nog heel wat recy-cleerbaar afval in de restafvalzak wordt gegooid. Vooral het aandeel GFT afval, goed voor 37,5 procent, valt op. Maar ook het aandeel plasticafval in de restafvalzak be-draagt 8,3 procent. In totaal is minder dan de helft ook echt restafval.”

Restafval wordt naar de verbrandingsoven gebracht, en dat is niet goed voor het milieu, meent De Coninck. “Hoe minder afval we moeten verbranden, hoe beter”, luidt het. “Bovendien kost een restafvalzak meer dan het dubbele van een GFT- of PMD-zak.”

De Coninck wil via het infoblad nog beter communiceren over de juiste sorteerre-gels. “Zo hebben we vastgesteld dat er veel oud brood in de restafvalzakken zat, terwijl etensresten sinds januari 2019 mogen meegegeven worden met de GFT-zak.”

Positief is wel dat de totale hoeveelheid restafval in Opwijk gedaald is in vergelijking met het jaar voordien. In 2018 werd 144 kilogram restafval per inwoner opgehaald. In 2019 was dat nog 139,8 kilogram.