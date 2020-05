Opwijk blaast ook Zomerkermis af door corona Wim De Smet

10 mei 2020

14u00 2 Opwijk Het gemeentebestuur van Opwijk annuleert de populaire Zomerkermis die normaal eind juni plaats zou vinden.

De beslissing maakt deel uit van het pakket maatregelen dat genomen wordt om de corona-epidemie in te dijken. “De veiligheidsraad geeft op 8 juni nieuwe aanbevelingen, maar daar kunnen we niet meer op wachten want anders komt de voorbereiding van de kermis in het gedrang”, meldt de gemeente.

Naast de zomerkermis worden ook alle andere activiteiten dat weekend afgelast. Het gaat dan onder meer om de kaatswedstrijd, het Kampioenschap van Opwijk, de Snoepjesrun Achilles, de Kriekavond van de Sjoeters, de jaarmarkt, de kermiswandeling en de rommelmarkt.

Ook de 11 juli-viering, met optreden van Mama’s Jasje, gaat niet door.