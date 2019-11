Oppositiepartij Inzet wil auto’s weren van grindweg achter Hof Ten Hemelrijk Wim De Smet

11u10 0 Opwijk Oppositiepartij Inzet wil dat er geen auto’s meer rijden op het grindbaantje achter het Hof Ten Hemelrijk. De partij stelt voor om twee paaltjes te plaatsen. Het gemeentebestuur houdt het voorstel in beraad.

“Het gaat om een zeer verkeersonveilige situatie”, weet raadslid Luc De Ridder (Inzet). “Er rijden regelmatig wagens langs de achterkant van het Hof Ten Hemelrijk. Ze rijden het domein op via jeugdhuis Nijdrop en verlaten het via het paadje aan het speelplein.”

Aan het jeugdhuis staan nochtans verkeersborden die duidelijk maken dat doorgaand verkeer niet toegestaan is. “Toch zijn er chauffeurs die gebruik blijven maken van dit grindbaantje”, vervolgt Luc De Ridder. “De wagens rijden op die manier vlakbij voorbij het speelplein. Chauffeurs die het niet zo nauw nemen met de snelheidsbeperking brengen zo de bezoekers van het park en het speelplein nodeloos in gevaar. Wandelaars en fietsers, en zeker kinderen, verwachten zich hier niet aan auto’s.”

Inzet wil daarom dat er, zowel aan de uitgang van het pad als achteraan het Hof Ten Hemelrijk, een verkeerspaaltje wordt geplaatst. “Dat is een heel eenvoudige ingreep die geen geld kost”, weet De Ridder. “Dankzij het paaltje is doorgaand verkeer niet meer mogelijk. Op die manier kunnen de kinderen hier veilig blijven spelen. En de leveranciers of de organisatoren die materiaal versjouwen, kunnen wel langs Nijdrop de achterzijde blijven bereiken.”