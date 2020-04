Oppositiepartij Groen wil droogteplan voor Opwijk



Wim De Smet

27 april 2020

11u20 0 Opwijk Oppositiepartij Groen wil dat het gemeentebestuur van Opwijk een droogteplan opmaakt. De partij wil onder meer dat er flink water bespaard wordt.

Het voorstel wordt behandeld op de eerstvolgende gemeenteraad van 28 april. “We worden geconfronteerd met een droogte die ongezien is”, zegt gemeenteraadslid Bert De Wel. “Op 70 procent van het Vlaamse grondgebied is de grondwaterstand laag tot zeer laag. Ook Opwijk ligt in een droogtegevoelig gebied en sommige delen, onder meer in Droeshout, zijn bijzonder droogtegevoelig.”

De partij wil daarom een ‘Actieplan Droogte en Wateroverlast’ in het leven roepen. “We willen de effecten van klimaatverandering opvangen, onder meer door minder verharding en meer groen te realiseren”, luidt het. “Daarnaast moeten we ook water besparen en tegelijk het rationeel watergebruik stimuleren. De grote waterverbruikers moeten in kaart worden gebracht. En op korte termijn moeten we het hemelwater beter gebruiken en regenwater hergebruiken.”