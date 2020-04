Oppositiepartij CD&V wil mondmasker voor iedere inwoner Wim De Smet

22 april 2020

09u40 4 Opwijk De Opwijkse oppositiepartij CD&V wil dat het gemeentebestuur een voorraad herbruikbare mondmaskers aankoopt. De maskers moeten preventief verdeeld worden onder de inwoners.

CD&V dient het voorstel in op de komende gemeenteraad van volgende week dinsdag. “Op de persconferentie na de laatste Nationale Veiligheidsraad deelde de federale overheid mee dat het dragen van een mondmasker, zelfs een comfortmasker, een belangrijke rol zal spelen in de afbouwstrategie van de lockdown maatregelen”, zegt fractieleider Jeroen Eenens. “Heel wat gemeenten hebben intussen besloten elke inwoner een gratis mondmasker ter beschikking te stellen. Soms autonoom aangekocht, soms via groepsaankoop. Ook wij moeten maximaal bijdragen aan de preventie en de inwoners ook laten voelen dat we ze bijstaan. Wij vragen dan ook om hierin, zoals andere gemeenten, tijdig actie te ondernemen, zodat ook onze inwoners bij het versoepelen van de maatregelen allemaal over een gratis herbruikbaar mondmasker kunnen beschikken.”

Volgens Eenens komt er door de afgelasting van de zomerkermis extra budget vrij. “In 2019 waren de zomerkermis en andere evenementen goed voor een uitgavepost van 45.000 euro”, weet hij. “Dat geld kan gebruikt worden voor de aankoop van de mondmaskers.”