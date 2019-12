Oppositie wil anticonceptie voor leefloners gratis maken (maar meerderheid wuift voorstel weg) Wim De Smet

23 december 2019

15u30 1 Opwijk Oppositiepartij Inzet wil anticonceptie terugbetalen aan vrouwen met een leefloon. De partij diende daarom een extra agendapunt in op de gemeenteraad maar de meerderheid van N-VA en Open VLD wilde daar niet op ingaan.

“Voor mensen die met moeite de eindjes aan elkaar knopen, is de kost van anticonceptie een drempel”, meent gemeenteraadslid Marijke De Vis (Inzet). “Dit kan leiden tot onvoorziene zwangerschappen, met nog meer geldproblemen tot gevolg. Om dit zoveel mogelijk te vermijden, stellen wij voor om de kosten voor anticonceptiva terug te betalen aan vrouwen die een leefloon krijgen.”

Het percentage leefloontrekkers in Opwijk daalde in 2017 van 3,2 naar 1,9 procent. “Ons voorstel gaat over vrouwen van 26 tot en met 30 jaar, want tot 25 jaar is er een wettelijke terugbetaling”, vervolgt De Vis. “De budgettaire impact van dit voorstel is dus gering, maar het kan voor de betrokkenen wel een wereld van verschil betekenen.”

Het voorstel van Inzet werd eerder al ingevoerd in Antwerpen, Gent, Leuven, Aalst en Oostende. Maar in Opwijk blijft het voorlopig dode letter.