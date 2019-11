Oppositie vraagt oplossing voor boterhammentaks op school WDS

22 november 2019

14u00 0 Opwijk Oppositiepartij CD&V kant zich tegen de ‘boterhammentaks’ die het gemeentebestuur wil doorvoeren in de scholen.

“In het verleden werden de kosten voor het middagtoezicht in het basisonderwijs steeds volledig gedragen door de gemeente, ook voor de scholen van het katholiek- en gemeenschapsonderwijs”, zegt raadslid Jeroen Eenens (CD&V). “Maar daar komt nu verandering in. Het bestuur wil de kosten van het middagtoezicht voor de gemeentelijke scholen recupereren via een ouderbijdrage. Concreet betekent dit dat er vanaf 1 september 2020 jaarlijks een extra kost van 50,4 euro per kind zal worden doorgerekend via de ouderbijdrage, de zogeheten boterhammentaks.”

Volgens CD&V worden de ouders op kosten gejaagd, terwijl het voor veel gezinnen nu al moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen. “Daarom vragen wij aan het bestuur om op zoek te gaan naar een andere oplossing door een groot deel van de kost te dragen of vrijwillige ouders, grootouders of personeel in te zetten”, luidt het.