Ook tijdens corona blijft de Dierenvoedselbank voedselpakketten verdelen: “We werken met vrijwilligers en leven van donaties en giften” Amber Gys

26 maart 2020

16u24 4 Opwijk Ook tijdens de coronacrisis blijft Dierenvoedselbank Opwijk helpen met de maandelijkse verdeling van dierenvoedselpakketten. “Technische werkloosheid kan veel mensen in problemen brengen”, vertelt voorzitter Tom Bosman.

Corona heeft ons land volledig in haar greep waardoor mensen in technische werkloosheid vallen en kleine zelfstandigen hun zaak moeten sluiten. Daardoor creëert het een hele groep mensen die moeilijk rond kunnen komen. “In die groep zitten mogelijk mensen die financieel in de problemen komen. Wij willen ons steentje bijdragen en moeten vermijden dat de zwaksten nog harder getroffen worden”, aldus Bosman.

De Dierenvoedselbank Opwijk blijft daarom maandelijks gratis dierenvoedselpakketten verdelen aan mensen met een hond of kat die het financieel moeilijker hebben. “We bedelen de pakketten zowel aan onze bestaande, als eventuele nieuwe klanten. Onze vrijwilligers ervaren de dankbaarheid voor de inspanningen en dat geeft ons moed.”

Enkele maanden voorraad

Ondanks dat de Dierenvoedselbank vorig jaar pas werd opgericht, verdeelt ze al meer dan een half jaar pakketten aan baasjes van katten en honden. “Onze doelgroep zijn vooral mensen die al beroep doen op de gewone voedselbank, maar iedereen die het financieel moeilijker heeft kan bij ons terecht.” Er wordt gewerkt met vrijwilligers en ze leven van donaties en giften. “Met onze huidige voorraad kunnen we nog 2 tot 3 maanden verder. Daarna kunnen we dankzij de financiële giften ook nog extra voer aankopen mocht dat nodig zijn.”

Sommige vrijwilligers in de Dierenvoedselbank behoren tot de risicogroep en kunnen daarom niet meer meehelpen. “We moeten denken aan de veiligheid van de vrijwilligers en hen zeker niet in gevaar brengen. Daarom respecteren we de veiligheidsmaatregelen en zetten we de voedselpakketten vooraf klaar.” Daardoor blijft de maandelijkse babbel met de baasjes heel beperkt. Voor mensen die niet buiten kunnen komen, doen ze een extra inspanning en wordt het pakket uitzonderlijk thuis gebracht.

Samenwerking

Momenteel is er nog geen samenwerking met de gemeente of het OCMW in Opwijk, maar dat zou volgens Bosmans wel een enorme meerwaarde zijn. “Herhaaldelijke vragen hierover bleven tot nog toe om onbegrijpelijke redenen onbeantwoord. Nochtans organiseert de gemeente ook de gewone voedselbank en zijn de klanten vaak dezelfde waardoor de doorverwijzing een pak vlotter zou kunnen.” De Dierenvoedselbank Opwijk moet nu dus mensen die hulp nodig hebben op een andere manier bereiken zoals via sociale media, mond-tot-mondreclame en via de ziekenfondsen.

Vandaar doen ze een warme oproep: wie hulp nodig heeft, kan contact opnemen met dierenvoedselbankopwijk@gmail.com of 0478/65.00.01.