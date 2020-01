Nu subsidie wegvalt, valt ook het doek over concertclub Nosta in Opwijk, drie medewerkers verliezen job: “Een enorm zware klap” Wim De Smet

21 januari 2020

14u15 2 Opwijk Concertclub Nosta, dat deel uitmaakte van Nijdrop Opwijk, houdt op te bestaan. Drie mensen verliezen hun baan en in de toekomst zullen er in Opwijk weinig of geen optredens meer plaatsvinden. “Dit is een enorm zware klap voor ons.”

Nosta ontstond drie jaar geleden als concertclub. De naam refereert aan de voormalige melkerij die ooit op deze plaats stond en de helft van Opwijk van werk voorzag. De Vlaamse overheid steunde het initiatief met een subsidie van 210.000 euro per jaar. Met dat geld werden naast de 40 tot 50 concerten per jaar ook nog eens drie voltijdse medewerkers betaald.

Cultuurminister Jan Jambon (N-VA) wil besparingen doorvoeren in de sector en het projectdossier van Nosta, voor een nieuwe subsidie, werd van tafel geschoven. En zonder subsidies van de Vlaamse overheid eindigt het verhaal van de concertclub. “Een concertcentrum als Nosta kan je niet met alleen maar eigen inkomsten runnen”, zegt programma-planner Gilles Dierickx (24). “Wij werkten met een eigen technicus, een coördinator voor de zakelijke leiding en ikzelf. De subsidies waren broodnodig om de werking te betalen.”

De Mens en Milow komen nog

Nosta zette vooral in op concerten en thema-avonden waarbij de focus vooral op alternatieve muziek lag. Jong Belgisch talent kreeg er een podium aangeboden maar evengoed werden multiculturele stromingen zoals hiphop en roots geprogrammeerd. “De voorbije jaren was hier echt heel wat te beleven”, vertelt Gilles. “We haalden Arno naar Opwijk, maar evengoed Oscar and The Wolf, Het Zesde Metaal, Bazart en het Hof van Commerce. En ieder jaar vond hier een voorronde van Humo’s Rockrally plaats. De komende maand komen ook De Mens en Milow nog optreden.”

Voor mij was dit een toffe en leerrijke job waarbij ik ook veel mensen leerde kennen. Daardoor komt deze beslissing ook extra hard aan. Vooral ook omdat ons dossier positief werd beoordeeld, maar de minister toch geen subsidie wou vrijmaken. We krijgen heel veel reacties van onze trouwe bezoekers. De mensen zijn geschrokken. Jammer, dit is echt een te bruusk einde Programma-planner Gilles Dierickx (24)

De optredens zullen nog dit voorjaar een stille dood sterven. “Vijftig concerten per jaar organiseren, dat lukt niet met alleen maar vrijwilligers”, luidt het. “Voor een optreden van De Mens kan je misschien nog een volle zaal krijgen. En als je voldoende tickets verkocht krijgt, dan draai je op zo’n avond misschien nipt break-even.”

Projectsubsidie

Gilles zelf kreeg eind vorig jaar al zijn ontslag. “Ik zit in mijn opzegperiode”, vertelt hij. “De raad van bestuur vreesde namelijk al dat het slecht zou aflopen. Mocht de minister alsnog een projectsubsidie hebben goedgekeurd, dan kon mijn ontslag alsnog ingetrokken worden. Helaas, dat is dus niet het geval.”

“Voor mij was dit een toffe en leerrijke job waarbij ik ook veel mensen leerde kennen”, vervolgt Gilles. “Daardoor komt deze beslissing ook extra hard aan. Vooral ook omdat ons dossier positief werd beoordeeld maar de minister toch geen subsidie wou vrijmaken. We krijgen heel veel reacties van onze trouwe bezoekers. De mensen zijn geschrokken. Jammer, dit is echt een te bruusk einde.”