Nieuwe datum voor Opwijks carnaval: stoet trekt op 6 september uit



Wim De Smet

24 maart 2020

15u45 8 Opwijk De tweeëntwintigste carnavalsstoet van Opwijk trekt uit op 6 september en niet op 5 april zoals gepland.

De organiserende vzw De Gatspoëters bereikte een akkoord met het gemeentebestuur over een nieuwe datum. Het wordt het weekend van 6 september. “Door de coronacrisis waren we genoodzaakt om een nieuwe datum te zoeken”, zegt secretaris Davy Moortgat. “Eerst hadden we 10 mei als nieuwe datum naar voor geschoven. We hoopten dat het virus dan onder controle zou zijn, maar ook die datum is niet haalbaar, want de gemeente heeft nog maar pas extra maatregelen afgekondigd. Nu al zijn de gemeentelijke gebouwen niet toegankelijk tot eind april. Dat betekent dat ook de carnavalhallen gesloten blijven. Daardoor was 10 mei niet mogelijk.”

De Gatspoëters menen dat begin september nog een goed tijdstip is. “Vermoedelijk zal corona dan uit het land zijn”, vervolgt Davy. “Het was een beetje zoeken, maar een carnavalsstoet in augustus was uitgesloten omdat we dan de ene na de andere kermis hebben.”