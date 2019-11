Nieuw vanaf 2020: GFT-afval wordt tijdens zomermaanden iedere week opgehaald WDS

19 november 2019

17u00 3 Opwijk Vanaf 1 januari gaat in Opwijk een nieuwe ophaalregeling voor afval van start. De belangrijkste wijziging: tijdens de zomermaanden zal de vuilniskar nog één keer om de twee weken langskomen om restafval op te halen terwijl de GFT-zak elke week wordt opgepikt.

De wijzigingen in de afvalophaling komt er na een grondige evaluatie. Het restafval zal in juni, juli en augustus om de twee weken worden opgehaald. Tot vandaag gebeurde dat wekelijks. Daartegenover staat dan weer dat het GFT-afval tijdens diezelfde zomermaanden elke week zal worden opgehaald, terwijl dat dit jaar slechts om de twee weken was. “De wekelijkse ophaling van het restafval werd in 2013 omwille van hygiënische redenen ingevoerd tijdens de zomermaanden”, luidt het bij de milieudienst. “Maar intussen zijn de regels veranderd en mogen heel wat etensresten mee in de GFT-zak. De wekelijkse ophaling van het GFT tijdens de zomer moet overlast en geurhinder vermijden. We willen de mensen ook motiveren om hun afval beter te scheiden en het GFT-afval apart mee te geven.”

Voor folies en plastics kunnen de inwoners van Opwijk nog altijd terecht in het recyclagepark. Wie dat wil, kan ook gebruik maken van de ondergrondse afvalcontainers. Die bevinden zich in Mazenzele (aan zaal De Kersenpit) en aan de gemeenteschool De Boot. Het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval is betalend. Gebruikers moeten daarom een toegangsbadge aanvragen bij afvalintercommunale Intradura.