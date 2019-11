Nieuw schoolgebouw voor school De Knipoog in Mazenzele: “Geen moment te vroeg, want het regende hier binnen” Wim De Smet

15 november 2019

13u35 0 Opwijk De kleuters en leerlingen van vrije basisschool De Knipoog in Mazenzele beschikken over een gloednieuw schoolgebouw met moderne sportzaal en vier nieuwe klassen. De nieuwbouw kostte 2 miljoen euro maar de vernieuwing van de school was dan ook broodnodig. “In sommige klassen regende het gewoon binnen”, zegt zorgcoördinator Mariane De Mol.

De bouw van het nieuwe schoolblok heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De eerste plannen dateren al van de jaren ’80, toen voormalig schooldirecteur Wilfried De Koster er nog aan de slag was. “We kregen meer leerlingen maar die konden we met moeite een plaatsje geven want onze gebouwen waren oud en versleten”, vertelt Wilfried. “Daarom hebben we destijds vier klassen in containers ondergebracht. Na het vertrek van de zusters hebben we ook het voormalige kloostertje mee opgenomen in de school. Maar dat gebouw dateerde al van 1901.”

Vandaag telt De Knipoog 61 kleuters en 132 leerlingen. “Drie klassen zaten tot voor kort in de oude containers. Maar het was onmogelijk geworden om daar nog les te geven”, zegt zorgcoördinator Mariane De Mol. “Het regende binnen in de klassen. Soms moest de juf eerst een dweiltje slaan vooraleer ze les kon geven. En de vloeren van de containers waren ook niet geïsoleerd waardoor iedereen koude voeten kreeg.”

Het nieuwe schoolgebouw werd rechtgetrokken in de vroegere tuin achteraan. Voortaan beschikt de school hier over vier nieuwe klassen, een turnzaal, een eetzaal, een nieuw sanitair blok, een lift, koffielokaal, twee opslagplaatsen, een ICT-lokaal, een fietsenstalling en kleedkamers. “En in de toekomst gaan we ook de speelplaats vernieuwen”, vervolgt Mariane. “Daar gaan we ook een moestuin aanleggen zodat we, samen met het project Soepkadees, ook groenten kunnen oogsten om samen soep van te maken.”

De benedenverdieping van de oude schoolvleugel, die dateert van 1962, wordt intussen ook gerenoveerd. “Daardoor zitten nog niet alle klassen op hun juiste bestemming”, luidt het. “Momenteel is het allemaal nog een beetje schuiven, maar we zijn heel opgelucht dat we voortaan over een nieuw en ruim gebouw beschikken.”

De kostprijs van de nieuwe school bedraagt 2 miljoen euro. “Die investering wordt voor 70 procent gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De overige dertig procent betaalt de school zelf. Dat doen we via een lening bij de bank en dankzij enkele gulle sponsors. Maar in het verleden hebben we ook al een spaarpotje aangelegd. Hier werden schoolfeesten georganiseerd maar ook ontbijtacties en eetfestijnen. En het oudercomité hielp ons ook met het organiseren van een spaghettizwier. Eigenlijk is dit het werk van al die vrijwilligers die ons door dik en dun gesteund hebben.”

Wie een kijkje wil nemen in het nieuwe schoolgebouw kan terecht op de plechtige opening op zaterdag 7 en zondag 8 december, telkens van 14 tot 17 uur.