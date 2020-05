Neuhaus schenkt chocolade aan bewoners en personeel van rusthuis De Oase Wim De Smet

04 mei 2020

11u40 0 Opwijk De bekende chocolatier Neuhaus verraste de inwoners en de personeelsleden van rusthuis De Oase met een pakket lekkers.

Het cadeau is een initiatief van De Fondation van de privébank Degroof Petercam, in samenwerking met Neuhaus. De bank wil zo het enthousiaste team van directeur Geert Geeroms en voorzitter Peter Beerens een hart onder de riem steken. “Enkele medewerkers van de bank wonen in Opwijk”, vertelt initiatiefnemer Benny De Ridder. “Via de voormalige voorzitter van De Oase zijn de contacten tussen de medewerkers van de bank en het verzorgingshuis tot stand gekomen. Zo gaan de medewerkers al enkele jaren een dagje meewerken in het verzorgingshuis. We gaan dan wandelen met de bewoners, spelen een gezelschapsspelletje of gaan samen in de tuin werken.”

Niet alleen de bewoners van De Oase, maar ook andere instellingen in de streek gaan binnenkort verrast worden met eenzelfde attentie. “We denken hierbij aan initiatieven zoals De Loods, Blijdorp of Levedale”, besluit Benny.