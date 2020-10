Mondmaskers verplicht op drukke plaatsen en in straal van 200 meter rond schoolpoort Tom Vierendeels

13 oktober 2020

19u33 1 Opwijk In Opwijk zijn sinds 9 oktober enkele extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht. Op drukke plaatsen is het verplicht een mondmasker te dragen. Daarnaast zullen er extra controles gebeuren op het naleven van het samenscholingsverbod.

De burgemeester heeft een aantal plaatsen bestempeld als drukke plaats, wat wil zeggen dat iedereen ouder dan 12 jaar daar een mondmasker moet dragen. Het gaat over (openbare) plaatsen, bijvoorbeeld in het park van Hof ten Hemelrijk, waar men de anderhalve meter afstand van andere niet kan garanderen. Meer specifiek gaat het ook om het station en de perrons, in en rond bushaltes en in de wachtrij aan een handelszaak. Ook op de markt blijft het mondmasker verplicht.

Ook voor scholen is er een aparte regeling. In de hele provincie zijn alle leerlingen ouder dan 12 jaar verplicht om een mondmasker op zak te hebben. In Opwijk is het verplicht dit mondmasker ook te dragen in een straal van tweehonderd meter rond de schoolpoort. Dat is zowel bij de start, de middagpauze als bij het einde van de schooldag het geval.

De burgemeester heeft de politie ook opdracht gegeven verscherpt te controleren op het naleven van het samenscholingsverbod en dan vooral bij aanvang en het einde van de lesdag, tijdens de middag en dit op de openbare en drukke plaatsen.