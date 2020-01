Minister Benjamin Dalle komt spreken op nieuwjaarsreceptie CD&V Opwijk Wim De Smet

10 januari 2020

15u00 0 Opwijk De Opwijkse CD&V-afdeling verwelkomt zaterdag minister Benjamin Dalle op de nieuwjaarsreceptie in het Schoolhuis.

Benjamin Dalle is sinds 2 oktober Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media. Hij is 37 jaar en woont met zijn vrouw en drie zoontjes in Brussel. Zijn jeugd bracht hij door in het West-Vlaamse Damme.

Dalle werkte eerder als directeur van de studiedienst van CD&V. Hij was ook jarenlang actief op verschillende federale kabinetten, onder meer als kabinetschef rond de staatshervorming. Vooraleer hij in de politiek stapte was hij assistent aan de KULeuven en advocaat aan de Brusselse balie.

De nieuwe minister kende onlangs nog een jaarlijkse subsidie van 90.000 euro toe aan Jeugdhuis Nijdrop voor de komende 4 jaar.

CD&V Opwijk huldigt ook twee ere-voorzitters en de CD&V-jongeren reiken traditioneel hun Egelprijs uit.