Meeuw wordt geëlektrocuteerd, valt van hoogspanningslijn en zet gras in brand Wim De Smet

22 juli 2019

14u20 22 Opwijk De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een opmerkelijke brand. Een strook gras vatte vuur nadat er een brandende meeuw in terecht kwam.

Een meeuw nestelde zich zondagavond rond 17 uur op een hoogspanningslijn. Omdat er een defect was aan de isolator van de hoogspanningskabel, werd de meeuw terstond geëlektrocuteerd. Het dier vloog in brand en plofte in het gras neer. De vlammen verspreiden zich meteen en de brandweer moest langs komen om het vuur te blussen. “Blijkbaar was er iets mis met de kabel waardoor de vogel een enorm zware stroomstoot kreeg”, meldt woordvoerder Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Het dier was dus op het foute moment op de foute plaats.”

Het defect aan de hoogspanningslijn is intussen hersteld. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle. De meeuw werd verkoold teruggevonden.