Maria Wauwereyns pinkt traantje van geluk weg op 100ste verjaardag Wim De Smet

20 februari 2020

17u45 0 Opwijk Maria Wauwereyns vierde vandaag haar honderdste verjaardag in het woonzorgcentrum De Oase in Opwijk.

Maria groeide samen haar drie zussen op in een huis op ’t Eeksken in Opwijk. Moeder en vader hadden er een kleine boerderij waar ze groenten kweekten. Na haar schooltijd ging Maria aan de slag in de Manta in Opwijk. Ze sorteerde er vodden, leerde ook spinnen en weven. Het was in de Manta dat Maria ook haar echtgenoot Albert Vranken leerde kennen. Ze trouwden in 1948 en gingen in de Gasthuisstraat wonen. Later verhuisden ze naar de Sint-Paulusbaan. Maria en Albert kregen vijf kinderen: Marie-Louise, Rita, Lutgarde, Patrick en Marleen. Vandaag heeft Maria naast eigen kinderen ook nog eens dertien kleinkinderen en vierentwintig achterkleinkinderen.

Maria Wauwereyns was ook een sociaal geëngageerde vrouw. In 1952 richtte ze samen met de pastoor de Opwijkse KAV op, een vereniging met 120 leden. Ze was ook jarenlang voorzitster van KAV. “Ik heb mijn kinderen altijd iets proberen mee te geven wat ik zelf had”, vertelt Maria. “Meer dan je best doen, kan je niet. Ik geloof ook standvastig in God. Ik heb alles gedaan wat ik kon en dat probeer ik vandaag nog altijd.”

Tijdens het feest kwam ook een accordeonspeler langs die enkele liedjes uit Maria’s jonge jaren bracht. De jarige Maria raakte een beetje overmand door emoties en pinkte een traantje weg.

Maria is overigens niet de enige eeuwelinge in De Oase. In januari werd ook al Yvonne Geeurickx gevierd voor haar honderd jaar.