Man kan relatiebreuk niet verkroppen: 8 maanden cel gevorderd WHW

14 februari 2020

12u55 0 Opwijk Een man uit Opwijk riskeert 8 maanden cel voor brandstichting en belaging. De man kon het niet verkroppen dat zijn vriendin ervan door was met zijn beste vriend en uitte dit volgens het parket op een verkeerde manier.

De rechtszaak kaderde in de stukgelopen relatie met zijn vriendin. In april 2017 verliet zij hem voor zijn beste vriend. Dit viel logischerwijze moeilijk bij de beklaagde waarna een jarenlange ruzie volgde met als inzet hun kind. Hierbij ging de man volgens het parket meermaals over de schreef. Zo zou hij in de zomer van 2017 haar wagen eerst met gele verf beklad hebben. Diezelfde wagen zou hij twee maanden later in brand gestoken hebben. Zelf ontkende hij alles maar telefonie-onderzoek bracht hem toch in nauwe schoentjes. “Hij bleek gezocht te hebben op zoektermen als ‘verf autoruit’, ‘brandstichting wagen’ en ‘iemand het leven zuur maken’”, aldus het parket, “na de feiten zocht hij bovendien naar artikels in de pers over de brandstichting.” Zelf hield hij tegen de politie vol dat hij die termen opzocht ‘om zijn dochter te waarschuwen voor het gevaar van vuur’. Daarnaast vervolgde het parket hem voor belaging. Hij stuurde immers op een korte periode 778 berichten naar zijn ex. Het parket achtte de feiten dan ook bewezen en vorderde 8 maanden cel.

De verdediging was het daar niet mee eens en vroeg de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft evenveel berichten van haar gekregen én ook klacht ingediend. Daar hoor ik hier niets van”, klonk het, “een kennis van hen heeft verklaard dat die brandstichting haar werk was. Ze zou alles doen om haar kind van hem weg te houden, getuigde hij. Ook zij had dus een motief en de gelegenheid voor de brandstichting.” Of de rechter er ook zo over denkt weten we op 12 maart.