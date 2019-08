Loopteam ‘Kom Opwijk Tegen Kanker’ zamelt startgeld 100km-run in met spaghettifestijn Bart Kerckhoven

25 augustus 2019

10u58 0 Opwijk De vier lopers die in maart volgend jaar deelnemen aan de 100km-run voor Kom Op Tegen Kanker organiseren op donderdag 29 augustus een eetfestijn om het startbedrag van 2.500 euro in te zamelen.

Nieuwkomers Silke De Ridder (24) en Lisa Van Langenhove (25) nemen met ‘anciens’ Pieter Van Roy (45) en Ignace Heyvaert (57) deel aan het evenement. Vorig jaar namen Van Roy en Heyvaert ook al met succes deel samen met Marleen Herreman en Veerle Verhaegen. Die blijven allebei wel actief meewerken in de werkgroep, maar geven de sportieve fakkel door aan Silke en Lisa.

Wie het loopteam van ‘Kom Opwijk tegen Kanker’ wil steunen, is welkom op het spaghettifestijn op donderdag 29 augustus vanaf 17 uur in de nieuwe gemeentelijke feestzaal ‘De Kersenpit’ in Mazenzele. Wie niet aanwezig kan zijn maar de actie toch wil steunen kan dat door een storting te doen op rekening BE56 7360 3575 6688 met de vermelding van het woordje GIFT en de teamcode 340023238. Vanaf 40 euro is zo’n gift fiscaal aftrekbaar. Alle info via www.100kmrun.be .